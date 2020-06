Gegen Autoraser – Thun prüft bauliche Massnahmen Die Stadt stellt an neuraligischen Punkten Plakate auf, die deutlich machen sollen, dass Autoraserei nicht geduldet wird. pd/hau

Autoraser (Symbolbild) werden auch in Thun nicht geduldet. Die Stadt stellt nicht nur Warnplakate auf, sondern prüft auch bauliche Massnahmen. Foto: PD

Seit der Corona-Krise habe sich das Problem mit den Rasern und Raserinnen auf den Thuner Strassen verschärft, teilt die Stadt Thun mit. Vor allem die Seestrasse, die C.-F.-L.-Lohner-Strasse oder die Burgstrasse seien beliebt für das «Renommiergehabe» von Autofahrenden. Bei der Stadt gingen zahlreiche Lärmklagen von Anwohnenden und ein parlamentarischer Vorstoss ein.

Die Stadt duldet gemäss der Medienmitteilung «das Verhalten der Autolenker nicht und geht weiterhin dagegen vor.» Sie stehe auch in engem Austausch mit der Kantonspolizei, die letzte Woche gezielte Verkehrskontrollen durchführte und Personen anzeigte.

Plakate aufstellen

Die Verkehrskontrollen werden weitergeführt. Zudem bringt die Stadt an den neuralgischen Orten in diesen Tagen Plakate an, die deutlich machen, dass das Rasen nicht toleriert wird. «Weitere Massnahmen wie bauliche Anpassungen auf den Strassen werden zurzeit geprüft», hält die Stadt weiter fest ohne weitere Details zu nennen. Ziel sei es, Unfälle zu verhindern und die Lärmbelastung zu verringern.