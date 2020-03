Webshop für lokale KMU – Thuner Agentur und WRT greifen Kleinfirmen unter die Arme Als Folge des Kampfs gegen das Coronavirus stellen viele Kleinfirmen auf Heimlieferdienste um. Jetzt gibts Hilfe beim Aufbau des Online-Shops. Marco Zysset

Gemüsehändler wie Urs Baumann aus Kirchdorf können derzeit ihre Ware nicht mehr direkt an die Kunden bringen. Im Raum Thun bieten jetzt der WRT und Comvation einen kostengünstigen Webshop für Kleinfirmen. Foto: Iris Andermatt

Durch die bundesrätlichen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erleiden viele Unternehmungen einen plötzlichen Ertragsausfall. Auch im Einzugsgebiet des Wirtschaftsraums Thun (WRT) haben viele Detailhändler und Gastrobetriebe reagiert und bieten ihre Produkte nun per Heimlieferdienst oder per Post an.