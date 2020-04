Der Beginn einer Karriere – Berner Regisseur gewinnt in New York David Oesch hat mit seinem Kurzfilm an Robert De Niros Tribeca Film Festival den Student Visionary Award abgeräumt. Martin Burkhalter

Er muss eine Nase für brennende Themen haben. David Oesch, der 28-jährige Regisseur aus Thun, hat mit seinem Kurzfilm «Cru» am New Yorker Tribeca Film Festival den Student Visionary Award abgeräumt. Wohlgemerkt an einem der wichtigsten Filmfestivals der Welt. Das 2002 von Robert De Niro gegründete Tribeca Film Festival wird oft gemeinsam mit Robert Redfords Sundance genannt.