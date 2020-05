Thuner Prominenz vereint – #thungether brachte Unterhaltung in den Strämu Das Livestreaming-Event kämpfte am Samstag mit Persönlichkeiten aus Kultur, Sport, Politik und Gastronomie gegen den Corona-Blues an. Irina Eftimie

Liam Maye hat in einem Gedicht seinem Frust Lust gemacht. Foto: Irina Eftimie

«Das mit den Streams ist schon eine gute Idee», schreibt ein User im Livechat auf dem Youtube-Kanal von Peak Event Solutions. In nur knapp drei Wochen ist nämlich auf Initiative von Peak Event Solutions ein Anlass entstanden, der wohl kaum in eine andere als die Corona-Zeit passen würde: Am Samstagabend fand das Livestream-Event #thungether statt, bei dem Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Gastronomie, Sport und Politik zusammenkamen, um Thunerinnen und Thunern etwas Unterhaltung zu schenken.