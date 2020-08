Blutige Unruhen in Belarus – Oppositionsführerin nach Litauen geflohen Swetlana Tichanowskaja hat Belarus verlassen. Sie fühlte sich von den Sicherheitskräften des Staatschefs Alexander Lukaschenko bedroht.

Nach Litauen geflohen: Swetlana Tichanowskaja, Oppositionskandidatin bei der Präsidentenwahl in Belarus. KEYSTONE

Nach der Präsidentenwahl in Belarus (Weissrussland) hat die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja das Land verlassen und hält sich in Litauen auf. Die 37-Jährige sei nun in Sicherheit, teilte der litauische Aussenminister Linas Linkevicius am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Minister hatte sich am Montagabend angesichts der Gewalt in Belarus um die Sicherheit der zweifachen Mutter besorgt gezeigt.

Tichanowskaja hatte am Vortag noch bei einer Pressekonferenz gesagt, dass sie im Land bleiben werde und weiter kämpfen wolle. Sie beansprucht den Sieg bei der Präsidentenwahl vom Sonntag für sich.

Tichanowskaja hatte sich aber auch massiv bedroht gefühlt von den Sicherheitskräften um den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko. Der 65-Jährige hat mit dem Einsatz der Armee gedroht, um seine Macht auch nach 26 Jahren für eine sechste Amtszeit zu verteidigen. Tichanowskaja hatte zuvor auch ihre Kinder ausser Landes bringen lassen.

Ihr Mann Sergej Tichanowski, ein regierungskritischer Blogger, sitzt in Haft. Tichanowskaja war an seiner Stelle bei der Wahl angetreten und hatte als einzige Oppositionelle eine Zulassung als Kandidatin erhalten.

Schweiz fordert Freilassung festgenommener Personen

Die Schweiz erwartet von den Behörden in Belarus (Weissrussland) die Freilassung aller Personen, die am Sonntag infolge von Demonstrationen nach den Präsidentschaftswahlen festgenommenen wurden. Zudem sollen die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten gewahrt werden.

Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten nach den Präsidentschaftswahlen in Weissrussland am 9. August sei sehr beunruhigend, schreibt die Abteilung menschliche Sicherheit des Aussendepartements EDA auf Twitter. Die Wahlergebnisse müssten die Entscheidung des Volkes widerspiegeln. Die Schweiz werde die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen.

Blutige Proteste

Bei den blutigen Protesten gegen den Ausgang der Präsidentenwahl gab es am Sonntag landesweit mehr als 3000 Festnahmen. Zudem wurden fast 100 Personen auf beiden Seiten – bei den Sicherheitsorganen und den Bürgern – verletzt, hiess es.

Auch Montagabend kam es in der Hauptstadt Minsk zogen Tausende Menschen ins Zentrum, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Uniformierte mit schwarzen Schutzmasken nahmen dabei auch viele Demonstranten fest. Einsatzkräfte prügelten den Aufnahmen zufolge auf friedliche Menschen ein und nahmen augenscheinlich wahllos Bürger auf den Strassen fest – auch Jugendliche sollen darunter sein. Ein Mann kam bei den Unruhen ums Leben.

Auch am Montagabend kam es in Minsk zu blutigen Protesten. KEYSTONE Die Polizei ging mit brutaler Härte gegen Demonstranten vor. KEYSTONE Immer wieder wurden auch am Boden liegende Demonstranten geschlagen und getreten. KEYSTONE 1 / 5

SDA