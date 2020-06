Polizei konnte ihn stellen – Töfffahrer rast mit 200km/h über Hauptstrasse Ein Motorradfahrer fuhr am Sonntag mit 120 km/h zu viel über eine Hauptstrasse im Seeland. Er wird sich wegen Raserdelikten vor der Justiz verantworten müssen.

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntag auf der Hauptstrasse in Radelfingen bei Aarberg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Gegen 14.30 Uhr passierte ein Motorradfahrer die Kontrolle, der nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 200km/h in Richtung Detligen unterwegs war.

Die Patrouille konnte den 34-jährigen Töfffahrer kurz darauf in Detligen zur Kontrolle anhalten. Die Polizei brachte ihn für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache.

Der Führerausweis wurde zu Handen der Administrativbehörde eingezogen. Der Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

( ber )