Bei Wendemanöver gerammt – Töfffahrer stürzt nach Unfall einen Hang hinunter Auf einem Ausweichplatz zwischen Tavannes und Sonceboz-Sombeval kam es am Samstag zu einer Kollision zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer. Dabei verletzten sich beide Beteiligten.

Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto sind am Samstag in Tavannes die beiden Lenker verletzt worden. Der Töfffahrer musste mit einem Helikopter in ein Spital gebracht werden, der Autofahrer wurde ebenfalls in einem Spital behandelt.

Der Unfall ereignete sich, als der Autofahrer auf der Strasse von Tavannes nach Sonceboz-Sombeval auf einem Ausweichplatz ein Wendemanöver machte, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit dem Töfffahrer, der in der gleichen Richtung unterwegs war.

Der Motorradfahrer sei in der Folge mehrere Meter einen Hang hinuntergestürzt. Über die Schwere der Verletzungen wurde nichts bekannt. Die Strasse blieb während der Rettungsarbeiten gesperrt.

( SDA )