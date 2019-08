Trost aus der Pfanne

Schneiden Sie das Steak in Streifen. Schneiden Sie gewaschene Frühlingskartoffeln in Hälften und kochen Sie diese etwa 10 Minuten in ein wenig Salzwasser. Nehmen Sie das Steak etwa 2 Stunden bevor Sie kochen aus dem Kühlschrank damit es Zimmertemperatur bekommt. Geben Sie etwa 2 EL Butter und etwas Olivenöl in eine Pfanne und braten Sie die Kartoffeln rundum golden an. Nehmen Sie die Kartoffeln aus der Pfanne. Geben Sie etwas mehr Butter in die Pfanne. Nehmen Sie Steakstreifen aus der Marinade und legen Sie die Marinade zur Seite. Braten Sie die Steakstreifen rundum an und geben Sie den Knoblauch und die Kräuter bei. Wenn das Fleisch gar ist mischen Sie den Rest der Marinade unter. Nun kommen die Kartoffeln zurück in die Pfanne und alles wird zusammen erhitzt. Abschmecken mit Salz und Pfeffer und servieren.