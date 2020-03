Coronavirus – Trotz Händewaschen nicht mehr Wasser verbraucht Obwohl angeblich alle eifrig die Hände waschen, ist der Wasserverbrauch in der Stadt Bern nicht gestiegen. Reden die Leute nur davon, statt es zu tun? Stefan von Bergen

Gebot der Stunde gegen Corona: Händewaschen Foto: Getty Images

Es ist die Massnahme Nummer eins gegen den Vormarsch des Coronavirus: Händewaschen. Intensiv. Mindestens 30 Sekunden lang. Auf Plakaten weist das Bundesamt für Gesundheit auf entlegene Falten und Hautritzen zwischen den Fingern hin, in die sich das Virus verkriechen könnte. Man kann also annehmen, dass die ganze Schweiz nun mehrmals am Tag eifrig am Lavabo steht.