Das liegt am «rally around the flag»-Effekt, wie USA-Kenner Josef Braml sagt: Einer patriotische Sammelbewegung rund um den Präsidenten angesichts der nationalen Bohung. Noch jeder US-Präsident der vergangenen sieben Jahrzehnte hat von solchen Ereignissen profitiert (im Bild:Trumps demokratische Herausforderer Joe Biden und Bernie Sanders).

(Bild: AP/Evan Vucci)