Trump wirft China Währungs-Manipulation vor

Die USA hatten die Volksrepublik zuvor erstmals seit 25 Jahren wieder als Währungsmanipulator eingestuft. Mit einer bewussten Abwertung der Landeswährung verschaffe sich China unfaire Vorteile im Welthandel und verstosse damit gegen Verpflichtungen als Mitglied der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer, hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Washington erklärt. Die Entscheidung kam, nachdem der chinesische Yuan auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren gefallen war.

Lange Zeit war das eher ein modernes Märchen, die Chinesische Volksbank stützte in Wahrheit den Kurs des Yuans und veräusserte dazu in den vergangenen Jahren Währungsreserven im Wert von mehreren Hundert Milliarden Dollar. Und jetzt? Zum ersten Mal seit elfeinhalb Jahren war am Montag ein Dollar zeitweise mehr als sieben Yuan wert – präzise 7,0424 Yuan.

Der US-Präsident fühlt sich bestätigt: «China senkte den Kurs seiner Währung auf ein fast historisches Tief», twitterte er. «Man nennt es Währungsmanipulation. Hören Sie zu, Federal Reserve? Dies ist ein schwerwiegender Verstoss, der China im Lauf der Zeit erheblich schwächen wird!»

Aber nicht nur das – China hat im Handelsstreit auch den Kauf von US-Agrarprodukten ausgesetzt. Das Handelsministerium in Peking teilte am Montag zudem mit, nachträgliche Zölle auf seit dem 3. August erworbene Erzeugnisse aus den USA zu erwägen. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners erklärte laut Reuters dazu: «China trifft genau die Stelle, an der US-Präsident Donald Trump besonders verwundbar ist. Bisher hat er sich als Schutzpatron der US-Agrarindustrie präsentiert.»

Die Finanzmärkte reagierten auf die Eskalation prompt. Der Dow Jones rutschte bis zur Handelsmitte um 2,8 Prozent ab, der S&P 500 um 2,5 Prozent und der Index der Technologiebörse Nasdaq um 3,2 Prozent.

Erst vergangene Woche hatte Trump Strafabgaben in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von weiteren 300 Milliarden Dollar angekündigt. Von September an wären dann fast sämtliche chinesischen Ausfuhren in die USA mit Zöllen belegt. Die Pekinger Zentralbank nennt als Grund für den Kursrückgang ganz offen «Handelsprotektionismus». Jeden Morgen setzt die Bank den Wechselkurs fest und erlaubt dann im Tagesverlauf Schwankungen des Yuan zum Dollar von zwei Prozent.