Strassenverkehr Oberland-West – Tunnel werden kurzzeitig gesperrt Der Spiezwilertunnel und der Mitholztunnel auf der Kandertalstrasse werden in der kommenden Woche gereinigt.

Der Spiezwilertunnel wird am 6. April für Reinigungsarbeiten gesperrt. Foto: PD

In der kommenden Woche werden der Spiezwilertunnel und der Mitholztunnel auf der Kandertalstrasse der periodischen Reinigung unterzogen. Dies teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit. Gleichzeitig fänden kleinere Kontroll- und Unterhaltsarbeiten an der Tunnelanlage statt. Die betreffenden Abschnitte werden jeweils gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Die Arbeiten am Spiezwilertunnel und damit verbunden auf der offenen Strecke der Umfahrung Emdthal finden statt am Montag, 6. April, von 8 bis 16 Uhr. Die Umleitung erfolgt über Spiezwiler. Der Mitholztunnel ist gesperrt in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 8./9. April, von 20 bis 6 Uhr, mit Umleitung über die lokale Tunnelumfahrung.

Die Eingriffe erfolgen neu im Auftrag des Astra, da die Kandertalstrasse seit Anfang des Jahres der A6 und damit dem Nationalstrassennetz zugeteilt wurde. Bei den anderen Nationalstrassentunneln im Berner Oberland erfolgt die Reinigung gemäss Mitteilung ebenfalls im Lauf des Frühjahrs. Details unter www.tunnelsicherheit-a8.ch.

( pd/jez )