Kolumne: Bern und so – U wie Unterhose Mein persönliches Corona-Alphabet. Simone Lippuner

A wie Altglas. So viele gefüllte Kisten hab ich in meiner Strasse selten gesehen. Werden wir nun alle zu Corona-Alkis? B wie Bier. Äh, nein. Brot. Das machen ja nun alle selber. Ich gehe zum Beck in der Altstadt. Der freut sich. C wie Calm-App. Tolles Tool, mit Meditationen und Storys stoppt es das Gedankenkarussell. D wie Dermatologe. Bald nötig. Vom vielen Desinfizieren und Waschen sehen meine Hände aus wie der Rücken einer Erdkröte. E wie Einschlafen. Kann in Krisenzeiten schwierig sein. C) hilft.

F wie Freunde. Wichtiger denn je. Ich freue mich auf den Sommer mit euch! G wie Geburtstag. Meinen feierte ich jüngst, mit Prosecco und Kuchen. Den Mundschutz hab ich zum Kerzenausblasen ausgezogen. H wie Homeoffice. Der heilige Tempel meines Partners wurde zu meinem Homeoffice. Diese Umnutzung eines Ateliers verlief nicht ohne R wie Reibereien. C) hat geholfen.

I wie Isolation. Nicht nur schlecht. Auch innere Welten haben viel zu bieten. J wie Jeans. Anfängerfehler. Bei der ersten Videokonferenz trug ich das Duschtuch in den Haaren. Den Rest sah man zum Glück nicht – aber heute trage ich Jeans. K wie Kühlschrank und Kaffeemaschine. Gibt es jetzt beides im heiligen Tempel.

L wie Langeweile. Noch keine Sekunde. Ich würde das noch lange aushalten. M wie Meditation. Im Falle von L): Ausprobieren! Prima Tor zur inneren Welt, siehe I). N wie Nachbarn. Wir führen Fenstergespräche. Der Mindestabstand ist garantiert. O wie Ostern. Zu Hause bleiben! Schwierig, bei Sonne und 23 Grad, ich weiss.

P wie Pingpong im Wohnzimmer. Grossartig! Macht O) ein bisschen erträglicher. Q. Es ist wie beim Geografiespiel oder Scrabble: Q, X und Y sind einfach Scheisse. R wie Reibereien. Siehe H). Was dagegen hilft: S). S wie Sex. Sünnelen. Spazieren gehen. Alles schön. T wie Trompete. Mein Nachbar übt jeden Tag. Bei aller Liebe zu Jazz: Ich! Kann! Mich! So! Nicht! Konzentrieren!

U wie Unterhose. Siehe auch J). Es gibt No-gos in der Krise. V wie Virus. Sorry. X. Siehe Q). Y. Siehe Q). Z wie Zalando. Da hab ich mir ein neues Bikini bestellt. Und so ernst ich I), L), M), N), P) und S) meine: Ich möchte damit nicht nur im Planschbecken auf der Terrasse baden gehen.