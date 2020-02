US-Fahrdienstleister ist neu in Bern präsent – Uber ist gestartet – Taxifahrer sind empört Seit heute bietet Uber in Bern seine Dienste an. Die Fahrten des US-Fahrdienstleisters sind zum Teil bis zur Hälfte günstiger als bei regulären Taxis. Der Unmut bei den Taxifahrern ist gross. Michael Bucher

Rifat Ünlü stört sich an den tiefen Preisen von Uber. Der selbstständige Taxifahrer fordert, dass die Politik aktiv wird und die Taxifahrer besser schützt. Foto: Franziska Rothenbühler

Es war ein Paukenschlag: Uber startet in Bern, und zwar sofort. Die Nachricht des US-Fahrdienstleisters kam heute Morgen doch etwas überraschend. Jahrelang machte das Unternehmen einen Bogen um die Bundesstadt, zu kompliziert und aus der Zeit gefallen sei das hiesige Taxireglement, hiess es. Doch nun hat sich das Unternehmen den Berner Bedingungen gebeugt und legte heute Morgen um 10 Uhr los. Die Stadtberner Jungfreisinnigen jubelten auf Twitter: «Jetzt wird sich das wahre Gesicht der Digitalisierungsgegner zeigen. Wer jetzt noch motzt, ist schlichtweg ein konservativer Ewiggestriger.»

Dabei haben die Liberalen wohl nicht an die Taxifahrer gedacht. Denn bei einer nicht repräsentativen Umfrage dieser Zeitung auf dem Bahnhofplatz Bern ist viel Unmut spürbar. Ein erster Befragter in der Fahrzeugschlange gegenüber dem Hotel Schweizerhof gibt nur eine nicht zitierfähige Schimpftirade von sich. Sein Kollege vor ihm ist dem US-Fahrdienstleister auch nicht besser gesinnt: «Die machen unser Geschäft kaputt», wettert der Taxifahrer. Das Taxi-Business in Bern sei schon heute hart. «Ich warte manchmal zwei bis drei Stunden am Bahnhof für eine Fahrt. Und jetzt will auch noch Uber hier auffahren?» Der Mann schüttelt den Kopf. Die Argumentation von Uber, dass gerade er als Selbstständiger auch bei ihnen Fahrten machen könne, um so eine bessere Auslastung zu erzielen, will er nicht gelten lassen. Im gehts ums Prinzip: «Niemals werde ich bei denen fahren.»

«Das kann nicht funktionieren»

Das sieht auch der 54-jährige Khalid Masood so. Seit 12 Jahren ist er selbstständiger Taxifahrer. Vier bis fünf Fahrten macht er pro Arbeitstag. Vor ein paar Wochen seien zwei Uber-Mitarbeiter am Bahnhof aufgetaucht und hätten die Taxifahrer zu überzeugen versucht, bei dem Fahrdienstleister mitzumachen. Dass er mit Uber-Fahrten mehr verdienen würde, wie vom Unternehmen behauptet, bezweifelt er. Eine Taxifahrt von Bern nach Zollikofen kostet bei Masood rund 35 Franken. «Die Leute von Uber sagten mir bei einem Gespräch, bei ihnen würde die Fahrt nur rund 17 Franken kosten», sagt er. «Und dann muss ich noch 25 Prozent abliefern? Da bleibt mir am Schluss viel zu wenig.» In den letzten Tagen sei er erneut von Uber telefonisch kontaktiert worden, doch er bleibt bei seiner ablehnenden Haltung. «Ich kenne auch niemanden, der dort mitmachen will.»

Die machen unser Geschäft kaputt. Selbstständiger Taxifahrer über Uber

Auch Rifat Ünlü hat vor ein paar Tagen die telefonische Anfrage von Uber abgelehnt. Der 56-Jährige betreibt seit 1995 sein eigenes Familienunternehmen. «Mit diesen Dumpingpreisen kann das nicht funktionieren», ist er überzeugt, «ich kann mir nicht vorstellen, dass da genügend Leute mitmachen.» Er verlangt, dass die Politiker einschreiten. «Es kann ja nicht im Sinne der Behörden sein, dass wegen des Preisdrucks etliche Taxifahrer in die Sozialhilfe getrieben werden.»

Uber ist in der Schweiz in neun Städten präsent, seit Donnerstag nun auch in Bern. Foto: Enrico Gastaldello

Nach langer Suche findet sich dennoch ein selbstständiger Taxifahrer, der den Verlockungen von Uber erlegen ist. Doch er ist enttäuscht. Sechs Anfragen hat er zwar bis Mittag erhalten, doch die von Uber fixierten Preise waren für ihn schlicht zu tief. «Ich habe alle Anfragen abgelehnt», sagt er konsterniert. «Ich hätte eine 17 Kilometer lange Leerfahrt machen müssen, um jemanden für sieben Franken drei Kilometer weit zu fahren.» Da sei allein der Benzinverbrauch teurer.

Für 21 Franken ins Westside

Trotz der Skepsis: Uber funktioniert. Das zeigt ein Test dieser Zeitung. Bei der Buchung via App wird einem von Uber jener Fahrer zugewiesen, der sich geografisch am nächsten befindet. 21 Franken setzt Uber für die Teststrecke vom Bahnhof Bern ins Westside fest. 10 Minuten Wartezeit werden angezeigt. In der App ist der Fahrer mit Foto und Autokennzeichen angegeben. Nach der Buchung kann auf einer Karte live mitverfolgt werden, wie weit entfernt sich der Fahrer noch befindet.

Ich fahre lieber für einen tiefen Preis, als drei Stunden am Bahnhof zu warten. Uber-Fahrer

Pünktlich trifft der Fahrer am Bahnhofplatz ein, 13 Minuten später ist der Zielort Westside erreicht. Der Betrag von 21 Franken wird direkt bei der hinterlegten Kreditkarte abgebucht. Der Uber-Fahrer erhält nur rund 15 Franken – 25 Prozent des Fahrpreises gehen an den Vermittler Uber. Ein magerer Lohn. Hätte der Mann die Strecke als regulärer Taxifahrer zurückgelegt, hätte er 40 Franken verdient – mehr als das Doppelte. Er macht trotzdem bei Uber mit. «Ich fahre lieber für einen tiefen Preis, als drei Stunden am Bahnhof zu warten», meint der Mann.