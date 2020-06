Verletze bei Selbstunfall – Auto überschlägt sich und landet in Feld In Schnottwil kam ein Auto von der Strasse ab, überschlug sich und kam mitten in einem Feld zum Stehen. Die Lenkerin wurde verletzt ins Spital gebracht.

Das Auto kam in einem an die Strasse angrenzenden Feld zum Stillstand. Foto: Arthur Sieber Von der Strasse aus ist das Unfallauto zwischen den hohen Rapspflanzen kaum zu sehen. Foto: Leserreporter Die Strasse blieb den ganzen Nachmittag lang gesperrt. Foto: Arthur Sieber 1 / 5

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Schnottwil SO bei einer Kreuzung die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Kleinwagen geriet in ein angrenzendes Feld, wo er sich mehrfach überschlug. Die Feuerwehr barg die Verletzte aus dem Autowrack. Die Frau wurde ins Spital eingeliefert.

Zum Selbstunfall kam es um 12.40 Uhr auf der Bernstrasse zwischen Schnottwil und Wengi BE, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Andere Autolenker alarmierten die Rettungskräfte.

Das total beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Wegen der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung blieb der Strassenabschnitt mehrere Stunden gesperrt.

Im Einsatz standen neben mehreren Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern und der Kantonspolizei Solothurn die Feuerwehren oberer Bucheggberg und Wengi-Grossaffoltern. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

( flo )