Ueli Maurer is not alone

Simonetta Sommaruga

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat ein paar Marotten. Eine davon ist seine Art, Gäste zu begrüssen. 2015 besuchte Simonetta Sommaruga den Luxemburger in Brüssel und bekam prompt einen feuchten Kuss aufgedrückt – gegen ihren Willen. In den Medien war sofort von «Annäherung», «Zuneigung» und sogar «Schmusekurs» die Rede.

Micheline Calmy-Rey

Selbst linke Frauen kritisierten die damalige SP-Aussenministerin Micheline Calmy-Rey dafür, dass sie 2008 bei ihrem Besuch beim iranischen Staatschef Mahmoud Ahmadinejad in Teheran ein Kopftuch getragen hat. Ihr Dementi, sie habe das nicht als Zeichen der Unterordnung getan, sondern sich lediglich den örtlichen Gesetzen angepasst, kaufte ihr kaum jemand ab.

Moritz Leuenberger

Ein so origineller wie reizbarer Intellektueller, der immer ein bisschen unter der Last seines Amtes zu leiden schien: So war Moritz Leuenberger als Bundesrat. Einmal fiel er jedoch komplett aus der Rolle. 2003 legte sich der Verkehrsminister unter ein SUV und schnüffelte am Auspuff, um für eine Energie-Etikette zu werben. Das Publikum rieb sich verwundert die Augen.



