Leserfrage – Unbekannte kleine Krabbler Am Balkonfenster hat Leserin Regina Schüpbach winzige Käfer entdeckt. Sie fragt sich nun, was für Tierchen das sind.

Was für Tierchen haben sich da versammelt? Foto: Regina Schüpbach

Ein eigenartiger Fleck am Fenster hat Regina Schüpbachs Neugierde geweckt. «Der Fleck ist weiss und hat einen braunen Rand», schreibt die Leserin aus Rüfenacht. «Ich konnte nicht erkennen, was es ist, also nahm ich ein Vergrösserungsglas zu Hilfe.» Zu ihrem Erstaunen zeigte sich, dass es sich um eine Vielzahl kleiner Käfer handelt, welche sich da versammelt haben. Gern wüsste Regina Schüpbach nun, was das für Käfer sind.

