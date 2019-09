Und dann beginnt der Krieg

Es hätte eine ruhige Woche werden können in Washington. Donald Trump war in New York bei der UNO und damit für ein paar Tage das Problem anderer Leute. Doch dann brach der Krieg aus.

Verkündet wurde die Kriegserklärung im Capitol von einer älteren Dame: Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses und die mächtigste Demokratin im Land. Präsident Donald Trump habe die Verfassung verraten, sagte Pelosi. Er habe Amerikas nationale Sicherheit verraten und die Integrität amerikanischer Wahlen. Dann der entscheidende Satz: «Aus diesem Grund erkläre ich heute, dass das Repräsentantenhaus offiziell eine Untersuchung zur Amtsenthebung beginnt.»