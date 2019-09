Und wer ist Ihr Technikdepp?

Er oder sie muss dafür nicht unbedingt viel von elektronischen Geräten und ihren Benutzerprogrammen verstehen. Schon gar nicht ausreichend viel. Einfach nur mehr als alle anderen verfügbaren Personen genügt schon. Und damit ist man dann derjenige, der alle Laptops und Handys reparieren muss, weil der Bruder mal Informatik studiert hat und nebenher immer mal wieder ein paar Weisheitskrummen übrig geblieben sind. Wenn der Bruder jetzt da wäre, dann wäre er natürlich der Technikdepp. Ein viel kompetenterer Technikdepp selbstverständlich, aber trotzdem immer noch der, der sich bei «Duhuuuuu, mit meinem Windows stimmt was nicht, kannst du mal kurz kommen» irgendwie angesprochen fühlt und versucht, alles wieder auf die Reihe zu bekommen. Also auch das «Scheisshandy» der Kinder, das sie mit ihrer «Hauptsache es spielt YouTube ab» und «Krass, was ist das denn – sofort abonnieren» Einstellung völlig zugemüllt haben und sich jetzt (zu Recht und zum

Glück) über Werbeanzeigen mit halbnackten Frauen beschweren. Aber mein Bruder ist ja in München und da für seinen Bekanntenkreis der Technikdepp. Das hat er jetzt davon. Und das hab ich jetzt davon. Was weiss ich, was meine Kinder mit ihren Smartphones gemacht haben? Was verstehe ich denn von Schaltkreisen, Motherboards, Staubsaugermotoren und Wäschetrocknerplatinen? Nicht besonders viel. Aber halt immer noch mehr als die anderen.

Also bin ich derjenige, der sich «mal kurz auf die Suche nach dem Fehler macht» – mal kurz im Sinne von mehreren Stunden. Ich bin der, der die Waschmaschine zusammenflickt und sich dafür nach einer kurzen Problemeinschätzung YouTube-Tutorials anschaut (dafür ist das echt ganz gut), um anschliessend die Armatur zu demontieren und das Stromkabel dahinter zu flicken. Vielleicht wäre ich sogar ein bisschen stolz darauf, dass ich diese Dinge einigermassen am Laufen halte, obwohl ich mir die Fähigkeiten dafür mehr oder weniger zusammenstümpern muss. Aber dazu komme ich gar nicht: Irgendwas ist nämlich immer kaputt. Und an diesen ganz bestimmten Tagen (Sie wissen genau, welche ich meine), bricht einfach alles zusammen. Der Arbeitslaptop schmiert ab und leitet einen nach dem Neustart sofort ins Bootmenü weiter. Huhuu Festplatte, wo bist du? Entweder ausgewandert oder anderweitig beschäftigt. Der Laptop der Lebenskomplizin liegt in einer anderen Stadt. Wo wir gerade beim Thema sind: Ihr Tablet wird anscheinend nicht mehr aufgeladen und der Drucker

ist vom Handy auch nicht mehr ansprechbar. Müsste man sich «bei Gelegenheit mal drum kümmern». Der Laptop der Tochter funktioniert noch, immerhin. Dann mal los. Huch, erstmal zwölf Millionen Updates raufspielen, macht ja sonst keiner, haha. Text schreiben, Text schreiben, los jetzt. Hab ich nicht irgendwo gelesen, dass man ein Betriebssystem to Go auf einen USB Stick ziehen kann? Nachrecherchieren, Text schreiben, USB Stick vorbereiten. Guck an, das geht. Läuft bei … «Papaaaaaaa, der Geschirrspüler ist voller Wasser!» Okay, okay. Erst Windows auf dem USB-Stick einrichten, dann Geschirrspüler. Tochterlaptop sagt «Updates werden verarbeitet. 46% Schalten Sie den Computer nicht aus». Geht klar, schnell Geschirrspüler machen… Okay, schnell kann ich vergessen. Tochterlaptop sagt nichts mehr. Nix. Powerknopf interessiert ihn nicht. Vielleicht der Akku. Gibt es ein Tutorial für dieses Modell? Wo ist denn der ganz alte Laptop von der Lebenskomplizin? Kann der die Speicherkarte mit dem angefangenen Text lesen? «Jannis ist am Telefon, irgendwas stimmt mit seinem Internet nicht. Meinst du, du könntest…»

Womöglich gehe ich die Sache ja völlig falsch an. Vielleicht sollte ich aufhören, an diesem und anderen Katastrophentagen Dinge zu reparieren und mich lieber darauf konzentrieren, jemanden aus der Nachbarschaft kennenzulernen, der technisch richtig viel drauf hat. Zumindest mehr als ich. Das dürfte wohl reichen. Dann hätte ich endlich auch mal einen Technikdepp.

