Generalversammlung der Bank EKI – Ungewöhnliches Ende eines erfolgreichen Geschäftsjahrs Die Bank EKI zahlt 17 Prozent Dividende und hat zwei neue Verwaltungsratsmitglieder.

Neu im Verwaltungsrat der Bank EKI: Barbara Hofer. Foto: PD

Wie so viele Veranstaltungen musste auch die für den 20. März im Kursaal Interlaken angesetzte Generalversammlung der Bank EKI wegen des Veranstaltungsverbots verschoben werden und fand nun am Hauptsitz am Centralplatz statt. «Social Distancing ist selbstverständlich auch für uns ein Thema», lässt sich Verwaltungspräsident Urs Graf in einer Medienmitteilung zitieren: Nebst ihm hätten sich nur Bankleiter Felix Hofstetter und Stimmenzähler Adrian Eschmann im selben Raum befunden. Die weiteren Verwaltungsräte sowie der Rechnungsrevisor der Prüfgesellschaft seien telefonisch hinzugeschaltet worden.