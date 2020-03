Corona und Psychiatrie – «Uns wird bewusster sein, was Leben ausmacht» In den nächsten Wochen rechnen die psychiatrischen Dienste der Spitäler FMI AG mit weniger Arbeit. Doch für die folgenden Monate bereiten sie sich auf eine Zunahme psychischer Probleme vor. Sibylle Hunziker

Thomas Ihde, Chefarzt der psychiatrischen Abteilung FMI Spital Interlaken. Foto: Bruno Petroni

«In letzter Zeit haben die Notfälle in den psychiatrischen Diensten in Interlaken eher abgenommen», erklärt Thomas Ihde, Chefarzt der Psychiatrie an den Spitälern FMI AG, auf Anfrage. «Das ist nicht ungewöhnlich in Krisenzeiten.» Wenn die ganze Gesellschaft so mit einem Thema beschäftigt sei wie jetzt mit dem Coronavirus, lenke das auch Menschen mit psychischen Problemen zumindest ein wenig von ihrer eigenen Erkrankung ab. Manchen könne es sogar besser gehen als sonst. Denn zum einen sind sie mit den krisenbedingten Ängsten nicht allein. Zum andern bringen viele Menschen mit psychischen Problemen eine gewisse Kompetenz im Umgang mit Ängsten mit.