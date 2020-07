Wegen Fahrleitungsstörung – Verspätungen und Zugausfälle zwischen Bern und Olten Wegen einer Fahrleitungsstörung müssen sich Reisende zwischen Bern und Olten respektive Zürich derzeit gedulden. Die Züge werden via Burgdorf und Langenthal umgeleitet. UPDATE FOLGT

Zwischen Bern und Olten verkehren die Züge derzeit nur unregelmässig (Archivbild). Foto: Keystone

Wegen einer Fahrleitungsstörung ist der Bahnverkehr zwischen Bern und Olten derzeit beeinträchtigt. Reisende müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, wie die SBB schreiben. Die betroffenen Züge werden in beide Richtungen auf die sogenannte Stammstrecke – also via Burgdorf und Langenthal – umgeleitet.

Man geht bei der Störung von einer technischen Ursache aus, heisst es bei der Medienstelle der SBB. Dass der Defekt etwas mit der anhaltenden Hitze zu tun habe, könne zwar nicht ausgeschlossen werden, sei aber eher unwahrscheinlich. Wie lange die Einschränkung dauert, ist derzeit nicht bekannt.

( chh/sda )