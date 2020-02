Blankenburg: neue Ausstellung von Scherenschnitten – Vertraut und doch immer wieder neu Die neue Scherenschnitt-Ausstellung im Galerie-Restaurant "Hüsy" in Blankenburg zeigt Bilder von Anne Rosat und Ueli Hauswirth. Lotte Brenner

Filigrane Kunst Ein typischer Scherenschnitt von Ueli Hauswirth Lotte Brenner

Auf den ersten Blick altvertraut und doch werden immer wieder neue Impulse sichtbar. An der Vernissage hielt der Galerist Jürgen Glatz ein kurzes Plädoyer auf die Scherenschnitt-Kunst: " Hervorragende Künstlerinnen und Künstler beleben seit Jahrhunderten dieses Kunsthandwerk. Diese Tradition wurde in all' den Jahren gepflegt und weitergeführt". In diesem Sinne wählte er für die diesjährige Winter/Frühlings-Ausstellung zwei ihrer bekanntesten zeitgenössischen Vertreter.