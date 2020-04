«Mega schöne Reaktionen» – Videoaktivisten beschenken Pflegepersonal mit Blumen Das Videokollektiv Change Moments um den Berner Stefan Pfister hat sich beim Pflegepersonal eines Spitals für dessen Einsatz bedankt.

Sie wollen überraschen. Die Mitglieder der Video-Crew Change Moments haben es sich zum Ziel gesetzt, Menschen auf irgendeine Weise zu überraschen, ihnen etwas Aussergewöhnliches zu bieten. Am Mittwochabend ist das neuste Video erschienen: Aus aktuellem Anlass bedanken sich die Videomacher mit Blumen beim Pflegepersonal eines Spitals im Kanton Aargau. Gemäss Change Moments eine Berufsgattung, ohne die es im Moment nicht gehen würde.

Der Berner Gründer Stefan Pfister: «Es war mega schön zu sehen, wie sich jede Person auf ihre eigene Weise über den Blumenstrauss gefreut hat.» Freude hätten alle Beschenkten gehabt. Einige hätten sich später sogar auch noch per Mail bedankt. Insgesamt habe Change Moments während dreier Stunden Blumensträusse verteilt.

Der Grund, warum dieses Video im Kanton Aargau gedreht wurde, sei, dass es dort einen idealen Personalparkplatz gebe, der sich fürs Video angeboten habe. Auch das nächste Video ist bereits gedreht, und weitere Projekte von Change Moments sind ebenfalls in der Pipeline. Wovon diese genau handeln, will Stefan Pfister nicht verraten, doch sie gingen in eine ähnliche Richtung wie das Spital-Video.

( ber )