Kopfsalat – Viel Sozialismus im Millionengeschäft Redaktor Samuel Günter schreibt über sozialistische Massnahmen in der Trutzburg der Marktwirtschaft und vermisst den Sport. Samuel Günter

Im Profisport geht es um Millionen. Und nirgends ist mehr Geld im Spiel als in den USA. Ein Land, in dem der Glaube an den freien Markt, der alles regelt inklusive Bildung und Gesundheit, wenn man in nur lässt, durch nichts erschüttert wird. Ein Land, in dem für breite Teile der Bevölkerung «Sozialist» gleichbedeutend mit «Landesverräter» ist.