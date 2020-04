Vor der Wiedereröffnung der Salons – Viele Coiffeure sind bereits ausgebucht Ab dem 27. April dürfen die Coiffeure ihren Kunden wieder die Haare schneiden und färben. Derzeit sind aber noch viele Fragen offen. Rahel Guggisberg

Fast alles ist bereit: Coiffeur Dominique Jenzer wird ab Montag bei seiner Arbeit eine Schutzmaske tragen. Foto: Raphael Moser



«Es ist für mich ein ganz spezielles Gefühl, nächste Woche wieder als Coiffeur arbeiten zu dürfen», sagt Dominique Jenzer. Er steht in seinem Salon Hauptsitz an der Moserstrasse im Stadtberner Breitenrainquartier und klebt Plakate über die Schutzmassnahmen zum Coronavirus an die Spiegel.