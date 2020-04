Leserbegegnung – Vier Hände für 98 Socken Das Angebot von Rösi Grünig, Socken zu stricken, fand Anklang. Um alle Bestellungen bewältigen zu können, hilft ihr mittlerweile eine Kollegin. Flavia Von Gunten

Rösi Grünig wird in den nächsten Wochen die Arbeit nicht ausgehen. zvg

Vor zwei Wochen erschien in dieser Zeitung ein Text über Rösi Grünig aus Burgistein. Die 79-Jährige bot an, dass Leserinnen und Leser bei ihr Wollsocken bestellen können. So habe sie eine Beschäftigung während der Corona-Isolation. Die Nachfrage ist gewaltig: Bis am 31. März hat Grünig Bestellungen für 49 Sockenpaare notiert. «Ich habe Freude und bin überrascht, dass es so viele sind.» Pro Woche möge sie rund vier Paare stricken. Um die Lieferfristen zu verkürzen, hat sich Rösi Grünig Unterstützung geholt. Eine Freundin, die ebenfalls wegen Corona viel Zeit daheim verbringt, strickt jetzt mit.

Ihren Handgelenken gehe es trotz der Mehrbelastung tipptopp, versichert Grünig. Sie geniesse es, dass sie etwas zu tun habe, «so geht die Zeit rasch um». Übrigens: neue Bestellungen nimmt sie immer noch an. Wer möchte, dass Rösi Grünig ein Paar Wollsocken strickt, kann ihr die Wunschwolle schicken. Wichtig ist, dass es sich um Sockenwolle handelt. Ein Knäuel à 100 Gramm ergibt ein Paar. Selber hat Grünig einen Vorrat an Sockenwolle. Es ist daher auch möglich, ihr das Geld für die Wolle zu überweisen, etwa zwölf Franken kostet so ein Paar.

Rösi Grünig ist erreichbar unter der Nummer 076 584 10 41.

Brauchen Sie Unterstützung oder bieten Sie Hilfe an? Schicken Sie eine SMS oder ein Whatsapp an 4488.