Thun vor 100 Jahren – Völkerbundsfrage mobilisierte beide Lager Im Vorfeld der Abstimmung über den Beitritt zum Völkerbund formierten sich sowohl Befürworter als auch Gegner

in Aktionskomitees. Manuel Berger

Ein Plakat der gegnerischen Seite, welche gern vom «Versailler Völkerbund» sprach. Eidgenössische Plakatsammlung

Historisch war sie, die nationale Abstimmung vor 100 Jahren über den Beitritt zum Völkerbund. Einerseits ging es um die Frage, ob die Schweiz bei der ersten globalen, zwischenstaatlichen Organisation mitwirken sollte oder nicht. Andererseits bedeutete der Beschluss des Bundesrates, Volk und Stände über diese Frage abstimmen zu lassen, einen Meilenstein für die Erweiterung der direkten Demokratie auf den Bereich der internationalen Beziehungen.

So bedeutend die Abstimmung, so emotional war die im Vorfeld geführte Debatte im Frühjahr 1920. Die Argumente glichen dabei den aussenpolitischen Abstimmungen in der jüngeren Vergangenheit. Befürworter sahen im Völkerbund die Chance für eine neue Ära des Friedens, in der die Schweiz eine Vorbildrolle übernehmen könne und müsse. Gegner sahen hingegen die Neutralität der Schweiz in Gefahr und befürchteten, durch die internationale Organisation zum Vasallenstaat der Grossmächte zu mutieren.

Eine gemeinsame Versammlung von Delegierten aller bürgerlichen Parteien und Verbände des Amtes Thun beschloss Ende April die Konstituierung eines Aktionskomitees für den Völkerbund. Als Präsident des Komitees wurde Seminardirektor Grütter, Präsident der Fortschrittspartei Thun, gewählt. Anfang Mai bildete sich in Thun dann auch ein Aktionskomitee gegen den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund. Als Präsident wurde Apotheker W. Zopfi in Thun, als Sekretär Ingenieur E. Georgi in Spiez ernannt.

Ohne grossen Enthusiasmus hiess das Stimmvolk den Beitritt zum Völkerbund am 16. Mai mit 56,3 Prozent Ja-Stimmen bei einem knappen Ständemehr von 11½ zu 10½ gut.

Was vor 100 Jahren sonst noch für Schlagzeilen sorgte:

1.5.1920 Max Chappaz, Aktuar des Richteramtes Thun, ist im Alter von 30 Jahren gestorben.

3.5.1920 In Thun verlief der 1. Mai sehr ruhig, es wurde ein Demonstrationszug durch die Stadt bis nach Dürrenast veranstaltet. Dort hielt Nationalrat Gustav Müller bei der alten Turnhalle eine Rede.

5.5.1920 Die Kreisdirektion II der schweizerischen Bundesbahnen eröffnet die Konkurrenz über die Ausführung des zweiten Bauabschnittes für den Bahnhofneubau in Thun.

6.5.1920 Der Regierungsrat hat das Sonntagsruhe-Reglement der Gemeinde Thun vom 27.2.1920 genehmigt.

11.5.1920 Das von Andres Burger durch Kauf erworbene Café Central wird im Herbst in eine Tuchhandlung umgewandelt.

11.5.1920 Die Tuchhandlung Gautschi-Liebi an der unteren Hauptgasse wird im Herbst in eine Huthandlung umgewandelt.

11.5.1920 In der Lachen landete ein von Leutnant Frick gesteuertes Wasserflugzeug. Als Passagiere flogen der Direktor der Ad-Astra-Gesellschaft, Ryhiner, sowie Mittelholzer mit. Das Gelände zum Erstellen eines Hangars wurde besichtigt.

12.5.1920 Der Regierungsrat hat der Fabrikordnung der Fabrik Gerber & Co. AG in Thun die Genehmigung erteilt.

18.5.1920 Die Besitzung Café de la Gare (bisheriger Eigentümer Oberst Schüpbach in Steffisburg) ist von der Firma H. Lanz & Hunziker gekauft worden.

25.5.1920 Die Konzertfahrt der Stadtmusik nach Interlaken wurde mit 700 Passagieren an Bord des grossen, beflaggten Schiffes Bubenberg ausgeführt, und das Kursaalkonzert war sehr gut besucht.

27.5.1920 Die Stadtpolizei teilt mit, dass laut Regierungsratsbeschluss der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeder Art an den Sonntagnachmittagen verboten ist.

29.5.1920 Der Gemeinderat teilt mit, dass infolge Weiterverbreitung der Maul- und Klauenseuche der Maimarkt nicht stattfindet.

Quelle: Stadtarchiv Thun; Historisches Lexikon der Schweiz