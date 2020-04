Verkehr in Thun – Volksbegehren gegen Einbahnregime überreicht Der Stadt wurde am Donnerstag eine Onlinepetition mit über 5000 Unterschriften übergeben, damit das Einbahnregime aufgehoben wird. Andreas Tschopp

Der Thuner Stadtschreiber Bruno Huwyler erhielt das Couvert mit dem Stick von Rolf Schenk (rechts) überreicht im Beisein von Philippe Tobler, Gemeindepräsident von Oberhofen. Foto: Andreas Tschopp

Die Petitionsübergabe ging am Donnerstagnachmittag auf dem Rathausplatz Thun streng nach den Vorschriften gegen das Coronavirus über die Bühne: Für die Petitionäre vom rechten Seeufer überreichte Informatiker Rolf Schenk aus Hilterfingen in einem Couvert einen Stick mit dazugehörigem Code an Stadtschreiber Bruno Huwyler, mit dem sich auf dem Computer die gegen das Einbahnregime in der Thuner Innenstadt lancierte Onlinepetition mit den Kommentaren dazu öffnen lässt. Beobachtet wurde die Szene vom Gemeindepräsidenten von Oberhofen, Philippe Tobler, als einer der treibenden Kräfte hinter dem Volksbegehren sowie von zwei Journalisten. Damit wurde das Limit von fünf versammelten Personen eingehalten.