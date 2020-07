Ausflugstipp in der Region – Vom Eriz aufs Niederhorn – eine Tour mit Steinbock-Garantie Föhrenwälder, Hochmoore, schneeweisse Karstlandschaften und jede Menge Steinböcke: Eine Tageswanderung vom Innereriz auf das Niederhorn ist so abwechslungsreich wie eine Woche Erlebnisferien. Benjamin Bitoun

Wer – wie hier im Frühling – die Wanderung bis zum Niederhorn durchzieht, wird mit einem traumhaften Blick auf die Berner Alpen belohnt. Foto: Lesereporter

Ein erster Rat: Die Tour sollte man frühmorgens beginnen, denn sie ist so abwechslungsreich, dass man sich am Abend, nebst den müden Gelenken, zwangsläufig die Augen reibt über all das Gesehene, das sich in einen einzigen Tag packen liess.