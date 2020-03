Wechsel im Grossen Rat – Von Bergen folgt auf Jost EVP-Grossrat Marc Jost aus Thun wird durch seine Parteikollegin aus Uetendorf, Margret von Bergen, ersetzt. PD/gbs

Margret von Bergen (Uetendorf) von der EVP zieht in den Grossen Rat ein. Foto: PD

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat Margret von Bergen (EVP, Uetendorf) als in den Grossen Rat gewählt erklärt. Dies teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Von Bergen wird Marc Jost (EVP, Thun) ersetzen, der per 31. Mai seinen Rücktritt erklärt hat. Der 46-jährige Generalsekretär der Schweizerische Evangelischen Allianz wirkt seit dem 1. Juni 2006 in der kantonalen Legislative und ist in der aktuellen Legislatur unter anderem Präsident der Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen (SAK).