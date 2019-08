«Vor dem Turnier war er entspannt wie ein tibetanischer Mönch»

Herr Schlatter, Sie kennen Christian Stucki gut. Wie ist er?

«Chrigel» ist ein sympathischer Typ, zurückhaltend und ruhig. Ich habe ihn vor neun Jahren in Tokio kennen gelernt, wo er während einer Woche bei den Sumo-Ringern trainierte. Das Training in der Schweiz war ihm zu wenig, er wollte noch härter kämpfen und hat deshalb Sumo-Kämpfer als Gegner gehabt. Wir hatten damals den Dokumentarfilm «Hosenlupf» über das Schwingen gedreht und deshalb auch in Japan Aufnahmen mit Stucki gemacht. Der Film hat mit Respekt den Schweizer Nationalsport gezeigt – augenzwinkernd, aber sich nicht darüber lustig machend.