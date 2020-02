Gemeindeversammlung in Amsoldingen – Wahl, obwohl es nur einen Kandidaten gab Neues Mitglied der Infrastrukturkommission ist Hanspeter Messerli. Seine Wahl war bloss aus reglementarischen Gründen nötig.

An der Gemeindeversammlung stand eine Ersatzwahl in die Infrastrukturkommission auf der Traktandenliste. Eingegangen waren zwei Wahlvorschläge: Hanspeter Messerli (parteilos) und Kaspar Ryser (Parteiunabhängige Bürger Amsoldingen, PBA). Die PBA machte auf ihrem Wahlvorschlag den Minderheitenschutz geltend, um den Sitz auf sicher zu haben. Da zwei Kandidaten zur Wahl standen, wurde die Gemeindeversammlung vom 24. Februar einberufen. Am Nachmittag des 24. Februar zog Ryser seine Kandidatur überraschend zurück. Der Minderheitenschutz jedoch wurde von der PBA nicht zurückgezogen. Am Abend der Gemeindeversammlung war weder der Ex-Kandidat Kaspar Ryser noch sonst jemand vom Vorstand der PBA anwesend, um den Antrag auf Minderheitenschutz zurückziehen zu können. Aus diesem Grunde musste eine Wahl durchgeführt werden, obwohl nur ein Kandidat zur Verfügung stand. Die Auszählung ergab bei 141 anwesenden Stimmberechtigten ein Resultat von 136 Stimmen für Hanspeter Messerli und je eine Stimme für Kaspar Ryser und für die PBA. Ein Stimmzettel war ungültig und drei wurden leer eingelegt. (pd/mi)

Blick auf Amsoldingen mit See, Schloss und Kirche. Foto: Patric Spahni