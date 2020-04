Urnengang in Langenthal – Wahlen auf November verschoben Ende September hätten die Gesamterneuerungswahlen in Langenthal stattfinden sollen, nun sind sie zwei Monate später angesetzt. Und zwar nicht unter dem neuen, sondern dem alten Reglement. Julian Perrenoud

Der Gemeinderat will den Parteien wegen Covid-19 für die Wahlen ein grösseres Zeitfenster zur Verfügung stellen. Foto. Thomas Peter

Das Thema machte bereits die Runde in der Stadt Langenthal, denn die Frage drängte sich auf: Wann finden die Gesamterneuerungswahlen statt? Sie wären eigentlich für Sonntag, 27. September, vorgesehen gewesen. In einer Medienmitteilung schreibt nun der Gemeinderat, er habe den Wahltermin des ersten Wahlgangs auf den 29. November angesetzt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang für das Stadtpräsidium sei am 20. Dezember geplant. Damit werde den Umständen der Coronavirus-Pandemie Rechnung getragen, und die Parteien erhielten ein grösseres Zeitfenster zur Vorbereitung.