Jungfreisinnige Oberland – Wahlen, Projekte und ein Referat Das kommende Jahr der Jungfreisinnigen Berner Oberland steht im Zeichen von Gemeindewahlen, wie der Vorstand an der Hauptversammlung informierte.

Präsidentin Michelle Schweizer (Bild vom Juni 2018) liess das vergangene Jahr Revue passieren. Foto: Nathalie Günter

An der Hauptversammlung der Jungfreisinnigen Berner Oberland in Thun liess Präsidentin Michelle Schweizer das vergangene Jahr Revue passieren, wie die Partei in einer Medienmitteilung schreibt. «Ebenfalls durften die Anwesenden das Projekt Zeta Movement unseres ehemaligen Präsidenten Damian Stähli (Bern) kennen lernen, welches die Stigmatisierung von psychisch kranken Jugendlichen bekämpfen will.»