Wall Street: Grösster Tagesgewinn seit fünf Monaten

Fed-Chef Jerome Powell erklärte, die US Notenbank würde «angemessen» auf Risiken aus dem Handelskonflikten reagieren. Damit liess er einen Spielraum für mögliche Zinssenkungen offen. Genährt wurden die Spekulationen auf Zinssenkungen auch durch die Entscheidung der australischen Notenbank, den Schlüsselsatz auf ein Rekordtief zu senken. «Der Markt fordert niedrigere Zinsen als Schutz gegen etwaige konjunkturelle Schwäche», sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. «Damit steigt auch der Druck auf die Fed, die Zinsen zu senken.»

Darüber hinaus keimte Hoffnung auf, dass der Zollkonflikt zwischen den USA und China doch noch beigelegt werden kann. Auslöser war der Appell des chinesischen Handelsministeriums, Differenzen auf dem Verhandlungsweg zu überwinden. Positiv sahen Experten auch die jüngste Entwicklung im Konflikt illegale Einwanderung zwischen den USA und Mexiko.

Paul Nolte von dem Chicagoer Unternehmen Kingsview Asset Management erklärte, Investoren fühlten sich ermutigt, nachdem Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador sich zuversichtlich gezeigt hatte, dass eine Einigung erzielt werden könnte. US-Präsident Donald Trump hatte dem südlichen Nachbarstaat mit einer Erhöhung der Importzölle gedroht, sollte nichts gegen die Immigration unternommen werden.

Schwergewichte bremsen Schweizer Börse

In der Hoffnung auf einen Wachstumsschub durch Zinssenkungen der grossen Notenbanken stiegen Anleger auch in europäische Aktien ein. Der Dax legte am Dienstag 1,5 Prozent auf 11'971,17 Punkte zu und der EuroStoxx50 gewann ein Prozent auf 3333,49 Zähler.

An der Schweizer Börse haben sich die Anleger am Dienstag nicht aus der Deckung gewagt. Der Leitindex SMI schloss 0,1 Prozent im Minus bei 9597,71 Punkten. Der Aktienmarkt in Zürich hinkte damit anderen europäischen Börsenplätzen, die von der Hoffnung auf konjunkturstimulierende Zinssenkungen angetrieben wurden, merklich hinterher.