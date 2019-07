Was Frauen über Geld wissen sollten

Von Blog-Redaktion (publiziert am Mon, 01 Jul 2019 03:00:15 +0000)

Sollten wir, wenn es bloss ums Geld geht, alle heiraten?

Hierzu gibt es keine klare Antwort, denn es gibt mehrere Aspekte, die beim Thema Geld und Ehe im Vordergrund stehen. Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Ehe regelt viele Aspekte wie Steuern, Vermögensteilung bei einer Scheidung, Rentenansprüche oder das Erbe. In den meisten Fällen gibt es durch die Ehe Vorteile – auch finanziell –, weil eben alles hälftig beiden Partnern gehört. Nur in einigen Fällen kann eine Ehe steuerliche Nachteile mit sich bringen, wenn beispielsweise beide Besserverdiener sind ohne Kinder. In den meisten Fällen, auch bei Besserverdienern, heiratet man aber sowieso besser wegen der Liebe und nicht wegen dem Geld.