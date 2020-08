Leserreaktionen – Was wir zu sehen bekamen, ist nicht meisterwürdig Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Zu «YB ist die neue Dynastie»

Nicht meisterwürdig

Selbstverständlich darf man zum Titel gratulieren und diesen auch feiern. Doch wenn man an die Zukunft denkt, gibt es viel Arbeit zu erledigen. Es fehlen diesem Team die guten Kopfballspieler im Angriff, die Kanoniere für Weitschüsse, eine markante Steigerung im Auswerten der Cornerflanken und eine verbesserte Strategie für die Spiele auf fremdem Boden. Bevor vom vierten Titel in Serie geträumt werden kann, ist harte Arbeit gefragt. Mit dem Planen muss unverzüglich begonnen werden. Was wir in den letzten Spielen dieser Saison zu sehen bekamen, ist wirklich nicht meisterwürdig.

Peter Wenger, Bern

Zu «Jetzt kommt ein Skatepark statt Ruhebänke»

Hoffen auf bessere und passendere Lösung

Der Skatepark soll von einer stark befahrenen Autostrasse, einem Einkaufszentrum und einer Tankstelle benachbart werden. Die Anlage würde laut meinem Wissensstand auf einer in der Schweiz raren und wertvollen Industrie- und Gewerbezone gebaut. Ein Unternehmen soll gegenüber einer Freizeitanlage in einer falschen Zone das Nachsehen haben? Ich hoffe sehr, dass eine bessere und passendere Lösung gefunden wird.

Sujeevan Nithiyarajah, Langenthal

Der gewählte Standort weckt grosse Bedenken

Für die Kulturschöpfung ist dieses Projekt super. Der gewählte Standort weckt aber grosse Bedenken. Als Vater frage ich mich, wie achtlos diejenigen Eltern sein müssen, die ihre Kinder dorthin gehen lassen würden? Stark befahrene Strassen machen den Weg dorthin gefährlich. Zudem kann man kaum kontrollieren, mit wem und mit was die Kinder und Jugendlichen dort in Kontakt kommen könnten.Aufsichtslos gehen meine Kinder nicht dorthin.

Mario Dellsperger, Ortschwaben

Zu «Das kleine Land zeigt Grösse»

Wie Balsam

Der Leitartikel von Simon Bärtschi zeigt nicht nur die Grösse unseres Landes auf, sondern auch viele positive Aspekte der vergangenen Monate. Wie Balsam las ich die Einschätzungen und Gedanken. Genau solche Medienberichte nehmen die Verantwortung einer ausgewogenen Berichterstattung wahr. Ich hoffe, dass viele Menschen, gestärkt durch diese Worte, mit Dankbarkeit unseren Nationalfeiertag erleben konnten.

Christian Waber, Lützelflüh