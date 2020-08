Unser Oberaargau auf Instagram – Weg von den Hotspots,

hin zu den geheimen Ecken In den kommenden Tagen zeigt eine neue Person auf unserem Insta-Kanal ihre regionalen Lieblingsecken. Wer eignet sich besser dafür als die Tourismusverantwortliche Denise Krieg? Sabine Gfeller

Denise Krieg, Freizeit- und Tourismusverantwortliche des Oberaargaus, in der Natur. Foto: zvg

Bereits als Kind bewanderte Denise Krieg gemeinsam mit ihrem Vater die Natur im Oberaargau. Sie ist in Roggwil aufgewachsen. Heute ist sie Freizeit- und Tourismusverantwortliche für die Region. Seither verbringe sie wieder bewusster Zeit im Oberaargau, sagt sie. Denn die Wanderlust, die ihr der Vater mit auf den Weg gegeben hat, halte bis heute an. In den nächsten Tagen nimmt sie uns auf unserem Instagram-Kanal mit und zeigt uns ihre Lieblingsecken in der Region.