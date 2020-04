Strassen auf dem Insel-Areal – Wegbereiterinnen der Krankenpflege werden geehrt Auf dem Berner Inselareal werden vier in den kommenden Jahren entstehende Strassen nach Wegbereiterinnen der Krankenpflege benannt.

Anna Seiler, die auch als Brunnenfigur vor dem Käfigturm steht, gilt als Stifterin des Inselspitals. Foto: Adriana Bella

Die bekannteste Wegbereiterin der Krankenpflege dürfte Anna Seiler sein, die 1354 ihr Haus an der Zeughausgasse zur Unterbringung von pflegebedürftigen Personen spendete. Sie ziert bereits einen Brunnen in der Innenstadt, nun erhält sie auch ihre eigene Strasse.

Am 29. November 1354 stiftete Anna Seiler, Bernburgerin und Witwe des Ratsherrn und Niederen Spitalmeisters Heinrich Seiler, per Testament ein Spital, das «stets und ewig» 13 kranke bedürftige Menschen pflegen sollte, das Seilerinspital.

Aus dieser Stiftung geht das heutige Inselspital hervor. 1531 zog das Seilerinspital in das seit der Reformation leerstehende Inselkloster, dessen Name es übernahm. Am heutigen Standort befindet sich das Inselspital seit 1884. In der Berner Altstadt ziert eine Statuette von Anna Seiler einen der Brunnen.

Doch auch das Leben anderer Wegbereiterinnen war im Spätmittelalter eng mit dem Inselspital verknüpft. Mechthild von Seedorf stiftete um 1285 ein Frauenkloster in Brunnadern, das spätere Inselkloster. Bela von Thun stiftete 1326 ihr Haus an der Junkerngasse zur Gründung einer karitativen Schwesterngemeinschaft, das Bröwenhaus. Und Anna von Krauchthal schenkte 1456 die Kreuzmatte ans Seilerinspital. An diesem Ort befindet sich die heutige «Insel».

Bei den Strassenbenennungen nach Personen wurden ausschliesslich Frauennamen gewählt. Weibliche Namen sind bei den bestehenden Strassennamen der Stadt Bern bisher stark untervertreten, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung von Donnerstag schreibt.

Neue Strassennamen nötig

Am 8. März 2015 haben die Stimmberechtigten der Stadt Bern die neue Überbauungsordnung «Insel Areal III» mit grosser Mehrheit angenommen. Die Überbauungsordnung regelt die bauliche Entwicklung bis 2060. Dabei sollen Neubauten mit den bestehenden Gebäuden zu einem geordneten Ganzen zusammenwachsen.

Bisher waren die Gebäude innerhalb des Inselareals überwiegend an die Freiburgstrasse, teilweise an die Friedbühlstrasse adressiert. Nun soll ein neues Adressierungs- und Personenleitkonzept umgesetzt werden.

Folgende Namen hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Inselgruppe bewilligt: Lindenegggasse, Rosenbühlgasse, Kreuzmattgasse, Inselmattgasse, Käderegggasse, Pfründerhausgasse, Anna-Seiler-Allee, Mechthild-von-Seedorf-Weg, Anna-von-Krauchthal-Weg, Bela-von-Thun-Weg.

( SDA / ske )