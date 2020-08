Hauptversammlung des FC Lerchenfeld – Wegen Corona grosse Solidarität erfahren Die Corona-Krise hat das Vereinsleben entscheidend geprägt: finanziell und sportlich.

Matthias Kocher, Präsident des FC Lerchenfeld. Foto: PD

Präsident Matthias Kocher begrüsste trotz Covid-19-Auflagen 110 Mitglieder zur 97. Hauptversammlung des FC Lerchenfeld. Er leitete zum ersten Mal als Präsident die Versammlung und machte in seinem Jahresbericht besonders auf die grosse Solidarität im Zusammenhang mit der Corona-Krise aufmerksam. So hätten Trainer, Reinigungsteam, Pfleger und der Geschäftsführer ganz oder teilweise auf die vereinbarte Entschädigung für die Rückrunde verzichtet.

Dank dieser Solidarität und weiterer Einsparungen aufgrund des Abbruchs der Meisterschaft schloss die Jahresrechnung laut Vereinsangaben mit einem «stattlichen Gewinn» statt mit dem budgetierten Fehlbetrag. Kassier Daniel Grundbacher rechnet jedoch für die kommende Saison mit einem Fehlbetrag, da sich die spezielle Corona-Situation bei den Sponsoreneinnahmen und fehlenden Veranstaltungen bemerkbar mache.

Sportkommission hat die Arbeit aufgenommen

Sportchef Claudio Schneider orientierte über die Arbeit der neu ins Leben gerufenen Sportkommission. Sie hat zum Ziel, die sportliche Entwicklung zu planen, und ist das Bindeglied zwischen den Mannschaften und der Vereinsführung. «Der Abbruch der Saison verhinderte, dass sich die erste Mannschaft gegen den drohenden Abstieg in die zweite Liga regional sportlich wehren musste», heisst es in der Mitteilung des Vereins. Auch in der neuen Saison werde der Ligaerhalt für das junge Team eine gewaltige Herausforderung darstellen.

Neu wurden David Jenne als Verantwortlicher für die Junioren und Markus Aeschlimann als Verantwortlicher für den Kinderfussball in den Vorstand gewählt. Der Vorstand ist somit komplett und setzt sich wie folgt zusammen: Matthias Kocher (Präsident), Manuel Jenni (Vizepräsident), Charles Giger (TK-Präsident), Claudio Schneider (Sportchef), Daniel Grundbacher (Finanzchef), Vera Wasser (Frauen), René Meinen (Senioren) und die beiden Neugewählten. Martin Jäggi wurde für seine Tätigkeit als Verantwortlicher Kinderfussball «gebührend» aus dem Vorstand verabschiedet. Zu Freimitgliedern wurden Manuel Tanner und Roland Getzmann ernannt.

Vereinsjubiläum steht bevor

In drei Jahren feiert der FC Lerchenfeld das 100-jährige Bestehen. Mit Ehrenmitglied Fritz Jenni habe sich der Wunschkandidat des Vorstandes bereit erklärt, das OK-Präsidium zu übernehmen.

pd/jez