Corona im Oberland – Weitere Absagen von Anlässen In der Region Thun-Oberland werden laufend neue Absagen von Veranstaltungen als Folge des drohenden Coronafiebers bekannt. Alex Karlen

Der Laudate Chor hat sein jährliches Konzert auf unbestimmten Termin verschoben. Patric SpahniBOM

Wie bereits in den vergangenen Tagen werden wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus auch weiterhin laufend Absagen oder Verschiebungen von Anlässen in der Region bekannt. So informiert der Laudate-Chor Thun, dass er sein jährliches Konzert vom 22. März in der Stadtkirche Thun verschiebt. Der neue Termin sei noch nicht festgelegt.