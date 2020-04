Absteller – Wenn das Picknick im Abfall landet «Forum»-Leserin Elsbeth Leu aus Bremgarten ärgert sich über den Müll, den sie bei einem Spaziergang entlang der Aare entdeckte.

Viel Abfall – aber auch ungeöffnete Lebensmittel. zvg

Der Frühling erwacht, das warme Wetter lockt nach draussen, einige Leute veranstalten ein Picknick – trotz

Coronavirus. Spätestens nach der Verpflegung hört das Idyll oftmals auf. Die Leserin Elsbeth Leu aus Bremgarten entdeckt auf einem Spaziergang entlang der Aare Unschönes: «Neben einem Robidog sah ich zwei Einkaufstaschen prall gefüllt mit Picknick-Abfall. Praktisch, gebührenfrei entsorgt.» Doch das war noch nicht aller Ärger Ende, denn: Zuoberst auf der Tasche lag ein Brot, originalverpackt. Elsbeth Leu beklagt, dass sich die Abfallsünder wohl nicht fragen, wie viele Menschen auf dieser Welt hungern müssen. Sie schreibt: «Was solls, nach dem Wochenende gehts ab in den Supermarkt. Es hat ja genug von allem.» Wie die Stadt Bern auf Anfrage mitteilt, sei die Abfallmenge an solchen Ausflugsorten – wie zum Beispiel an der Aare – nicht

angestiegen. Im Gegenteil: Die Strassenreinigung habe sogar weniger zu tun. (mgo)