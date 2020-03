Musikerin mit Leib und Seele – «Wenn der Funke springt, ist das ein Geschenk» Sie spielt, sie unterrichtet, sie lebt Musik: Die Geigerin Franziska Grütter aus Uetendorf muss ihr Instrument genauso im Griff haben wie die Vermarktung ihrer Ensembles. Doch in ihrem Leben geht es noch um mehr. Gabriel Berger

Berufsmusikerin Franziska Grütter aus Uetendorf in ihrem Wohnzimmer mit ihrem Instrument, der Violine. Foto: Patric Spahni

Freudentränen sind Franziska Grütter nicht fremd. Im vergangenen November, bei einem Konzert ihrer Musikerkollegin Evelyne Grandy, war sie letztmals so berührt, dass sie wässrige Augen bekam. «Ich hörte bestimmte Harmonien auf dem Klavier, und dann war es um mich geschehen», erzählt Grütter. Normalerweise ist es die Violinistin selbst, die beim Publikum grosse Emotionen weckt. Als Berufsmusikerin steht sie seit über 20 Jahren regelmässig auf der Bühne – sei es etwa als Konzertmeisterin des Solothurner Kammerorchesters oder aber als Mitglied in drei verschiedenen Ensembles. Abseits des Rampenlichts erteilt sie zudem Geigenunterricht – an der Musikschule Laupen oder privat bei sich zu Hause in Uetendorf. Gelingt es Grütter, ihre Zuhörerinnen und Zuhörer zu bewegen, sei das etwas vom Schönsten, das passieren könne. «Wenn ich aus tiefster Seele Musik machen kann und dabei noch der Funke aufs Publikum überspringt, ist das ein Geschenk», findet sie. Oft sehe sie es nach Konzerten den Menschen an, wenn diese durch die Musik emotional berührt worden seien.