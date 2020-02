Stadtgrün Thun im Winter – Wenn die Baumpflege zur Kletterpartie wird Winterzeit ist Baumpflegezeit: Bei Stadtgrün, der Thuner Stadtgärtnerei, sind drei Mann für rund 6000 Bäume verantwortlich. Eine Aufgabe für Leute, die hoch hinaus wollen. Marc Imboden

Die Linde bei der Oberen Schleuse in Thun: Simon Kistler ist bereit zum Aufstieg. Foto: Marc Imboden

Rolf Röthlisberger konzentriert sich. Breitbeinig steht er da und wirft ein kleines Säckchen in die Höhe, an dem eine Schnur befestigt ist. Das Säckchen fliegt hinauf zur Krone der Linde, die zwischen der Oberen Schleuse und dem Göttibachsteg steht. Das Wurfobjekt beschreibt einen eleganten Bogen um die oberste Astgabel und sinkt wieder zurück Richtung Boden. Röthlisberger, gelernter Forstwart und Baumpfleger bei Stadtgrün, löst das Säckchen, befestigt ein Kletterseil an der Schnur und zieht, bis das Seil via Astgabel wieder bei ihm unten angekommen ist.