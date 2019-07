Wenn die Lover Kleider tragen

Die Filmkritikerin Ann Hornaday beklagte in der Washington Post, dem Kino sei die Erotik abhandengekommen, und damit gleich der ganze Bezug zum Leben. Nun würden mehr Sexszenen sicher nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Film in Wahrheit seelenlose, einfallslose Massenware ist, das war aber auch gar nicht gemeint: Laut Hornaday hat sich das Kino eines traditionellen, reizvollen Teils seiner selbst entledigt. Es sei, als habe Hollywood «es aufgegeben, in amerikanischen Erwachsenen mehr zu sehen als in ihrer Entwicklung stehen gebliebene Halbwüchsige, deren einziges Interesse es ist, auf die Unterhaltung ihrer Jugend zurückzugreifen.»

Das Kino spart tatsächlich einen Teil des Lebens aus.

Die absehbaren Sommerhits des Jahres 2019 sind Marvel-Filme, dazu «John Wick 3» und «Toy Story 4». An der These könnte also etwas dran sein. Das Kino, besonders das amerikanische, hat sich vom Sex verabschiedet, ganz gelegentlich findet er noch auf die Leinwand, überwiegend in europäischen Filmen. Im Grossen und Ganzen aber hat der Film, was den Sex angeht, nur noch eine grosse Klappe: Er bedient sich viel derberer Sprache als früher, aber das ist nicht erotisch. Gewaltszenen sind kein Problem, Nacktheit schon. Das ergibt ein seltsames Missverhältnis: Die Gesellschaft ist freizügiger geworden – ihr Kino aber nicht.

Und natürlich liegt der Verdacht erst einmal nahe, es habe vielleicht irgendwie mit der «Me Too»-Bewegung zu tun, dass es kaum noch Sexszenen gibt. Hornaday befürchtet, es sei die Angst vor dem «männlichen Blick», die Hollywood zurückschrecken lässt – und vor dem Skandal, wie es ihn gab, als sich Adèle Exarchopoulos und Léa Seydoux beschwerten, wie Regisseur Abdellatif Kechiche am Set von «Blau ist eine warme Farbe» behandelt habe.

Hollywood wolle Alt und Jung, Männer und Frauen in jeder Produktion gleichermassen bedienen.

Es gibt für beides Abhilfe. Weder muss man von Erotik immer nur aus männlicher Sicht erzählen, noch ist es unmöglich, Schauspieler am Set mit Respekt zu behandeln, sogar, wenn sie gerade eine Sexszene drehen. Über die Arbeit an Philip Kaufmans «Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins» (1988), in dem das Dreigespann aus Juliette Binoche, Lena Olin und Daniel Day-Lewis miteinander im erotischen Clinch liegt, hat sich ja auch keiner beklagt. Auch nicht über die wunderbare Szene mit Olin, Day-Lewis und einem Spiegel.

Überhaupt ist es eher unwahrscheinlich, dass die Anklagen gegen Harvey Weinstein und Konsorten viel mit der neuen Prüderie zu tun haben – diese Entwicklung ist kaum anderthalb Jahre alt, Filme werden langsamer entwickelt und produziert, das dauert, bis ein neues Bewusstsein darin sichtbar wird. Und es gibt ja schon seit einigen Jahren nichts Vergleichbares mehr zu der plötzlichen Erregung eines Ehepaars auf Venedigreise, wie sie Julie Christie und Donald Sutherland in «Wenn die Gondeln Trauer tragen» (1973) so wunderbar spielten, eine der berühmtesten Sexszenen im Kino überhaupt. Auch hochglänzende Kopulationsfeste wie «Basic Instinct» oder «Neuneinhalb Wochen» sucht man vergebens. Sexszenen gibt es auch heute noch, aber mit der nicht immer besonders rühmlichen Ausnahme von «Game of Thrones» führen sie ein Nischendasein. Der Mainstream bleibt keusch.