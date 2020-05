Telefon-Podcast «Frey zu Hause» – «Wenn du damals Aids hattest, bist du gestorben» Im Corona-Podcast spricht Patrick Frey mit dem Künstler und Fotografen Walter Pfeiffer über seine Angst, sich im Postauto irgendwo im Säuliamt vielleicht mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Und über seine Erinnerung an die Aids-Pandemie der 80er-Jahre. red

«Frey zu Hause» – das ist der Corona-Telefon-Podcast mit Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in der «aussergewöhnlichen Lage».

Der Schauspieler und Autor Patrick Frey will wissen, wie es den Schweizerinnen und Schweizern während der Corona-Pandemie geht. Er ruft prominente und weniger bekannte Menschen an und führt ein persönliches Gespräch. Daraus entsteht ein authentischer und ungeschnittener Telefon-Podcast in einer «aussergewöhnlichen Lage».