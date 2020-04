Kinderärzte im oberen Emmental – Wenn einer ausfällt, ist der andere am Anschlag Nach dreissig Jahren hat Ueli Künzi seine Praxis in Langnau geschlossen. Nun gibt es noch zwei Kinderärzte in der Region – reicht das? Die Direktbetroffenen nehmen Stellung. Marco Spycher

Ein letztes Mal in seiner Praxis: Kinderarzt Ueli Künzi ist Ende März pensioniert worden. Foto: Raphael Moser

Als Ueli Künzi Ende März seine Praxis geschlossen hat, ging eine Ära zu Ende. Über drei Jahrzehnte hat der Kinderarzt an der Mooseggstrasse in Langnau Kinder untersucht, behandelt, geimpft. So lange, dass teilweise gar ehemalige Patienten jetzt als Eltern mit ihren Kindern in die Praxis kamen. Doch mit 64 Jahren war Schluss, Künzi ging in Pension.