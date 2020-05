Im Lockdown allein zu Hause – Wenn Senioren in der Isolation plötzlich erlahmen Der Aufruf zum Rückzug setzt Betagten zu: Sie sind nicht nur einsam, sondern können auch schnell die körperliche und geistige Beweglichkeit verlieren. Stefan von Bergen

Wer rastet, rostet im Alter schnell. Ohne Bewegung wird die Muskulatur in der Corona-Isolation zu Hause steif. Foto: Urs Jaudas

Seit anderthalb Monaten sitzt der 93-jährige Werner May tagaus, tagein allein in seiner Wohnung in Detligen. Zwar wird der frühere Lehrer und Gemeindepräsident in der Zeit der Corona-Sperre gut versorgt von seiner Enkelin, die im selben Haus wohnt. Besuch aber hat er in seinen vier Wänden seit Wochen keinen mehr empfangen. «Am Morgen mache ich eine Viertelstunde Turnübungen, die ich vor 80 Jahren im Turnverein gelernt habe», erzählt May. Und zweimal am Tag bricht er für seine Spazierrunde auf. Eisern.