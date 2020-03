Merinowolle aus Huttwil – Wenn sie ihre Haare lassen, wird nichts kratzen Das Spycher-Handwerk in Huttwil hält Merinoschafe. Alexander Grädel beweist damit, dass sich der begehrte Rohstoff auch in der Schweiz herstellen lässt. Jürg Rettenmund

Die wertvolle Wolle ist bereits weg: Alexander Grädel mit einem seiner Merinoschafe und Lämmern. Bilder: Christian Pfander

In der Scheune im Spycher-Handwerk in der Bäch bei Huttwil greift Alexander Grädel in einen grossen Sack. Wie weiss die Wolle ist, die er hervorholt, wird erst deutlich, als er ein Büschel vom Weissen Alpenschaf danebenhält: Was «weiss» heisst, ist eigentlich beige. Gesucht ist die helle Merinowolle allerdings nicht unbedingt wegen ihrer Farbe, sondern weil sie sehr fein ist. Kleider aus Merinowolle kratzen deshalb nicht. Zudem ist sie stark gekräuselt, weshalb sie Wärme und Kälte optimal ausgleicht.